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Муженко: При нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30

Понедельник, 26 ноября 2018, 20:10
Муженко: При нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30

Во время атаки на корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины россияне задействовали боевую авиацию и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко в ходе выступления в Верховной Раде в понедельник, пишет "Зеркало недели".

Он уточнил, что украинские катера атаковал истребитель Су-30, выпустив две ракеты. В результате применения российскими военными РЭБ командование ВМС ВСУ потеряло связь с корабельной группой. Также была заблокирована работа международной системы АИС (автоматическая идентификационная система).

"Эти действия являются актом прямой агрессии РФ против Украины, так как корабли являются суверенной территорией государства, которому они принадлежат", - подчеркнул глава Генштаба.

Муженко добавил, что трое раненых украинских моряков, по информации Международного комитета Красного Креста, находятся в Керченской больнице им. Пирогова. Местонахождение остальных военнослужащих пока неизвестно.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду на внеочередном заседании в понедельник рассмотреть решение о введении военного положения в Украине.

Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Темы: Азовское моречрезвычайное происшествиенападениеРосcия
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