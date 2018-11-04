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США могут увеличить поставки сжиженного газа в Европу в 5 раз

Воскресенье, 4 ноября 2018, 14:47

Европа может стать крупным потребителем американского сжиженного природного газа на фоне пошлин на поставки этого топлива в Китай и более низкой стоимости транспортировки по сравнению с Азией.

Об этом заявили участники конференции KNect365 LNGgc в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина".

Так, директор коммерческого структурирования американского поставщика СПГ Cheniere Energy Сэм Уайт высказал мнение, что к 2030 году Европа может увеличить закупки этого топлива в США до 200 млн тонн против 40 млн тонн в 2017 году.

По его мнению, страны Атлантики будут получать примерно половину всего экспортируемого американского СПГ к этому времени.

Впрочем, его коллеги менее оптимистичны в этом вопросе. В частности, глава Texas LNG Вивек Чандра заявил, что американскому СПГ будет сложно конкурировать с российским трубопроводным газом ввиду более низкой стоимости последнего.

Помимо этого, многое будет зависеть от европейского спроса на газ. Снижение потребления этого вида топлива в ЕС в ближайшие 10-15 лет станет серьезной проблемой для США, которым придется конкурировать за сокращающийся рынок не только с Россией, но и с Катаром и Алжиром, а также, вероятно, с Египтом, который активно стремится стать экспортером СПГ.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) Майк Фулвуд отметил, что Азия по-прежнему является более перспективным рынком сбыта для американского СПГ.

Спрос на газ активно растет в Индии, и страна подписывает новые контракты на закупку топлива в США.

Кроме того, Вашингтон оказывает политическое давление на Японию и Южную Корею, призывая их увеличить закупки СПГ в Штатах для того, чтобы сократить значительные профициты во внешней торговле.

Экономическая правда

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Темы: СШАЕСгаз
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