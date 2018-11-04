Смерть Гандзюк: Князев надеется, что задержанные расскажут о заказчике

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев выразил ожидание, что задержанные организаторы нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в связи с ее смертью предоставят дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли.

Об этом Князев заявил вечером 4 ноября.

"В связи со смертью потерпевшей ожидаем, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли. ... Мы приложим все усилия, чтобы мотивы этого преступления были установлены, а заказчики - привлечены к ответственности", - отметил он.

Князев напомнил, что по инициативе Генеральной прокуратуры уголовное производство расследует Служба безопасности Украины, которая работает над установлением заказчика этого нападения.

"Национальная полиция Украина предоставляет всю необходимую помощь, чтобы заказчик был назван и понес наказание", - добавил глава Нацполиции.

По словам Князева, окончательный вывод о причинах смерти Гандзюк полиция получит после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Впрочем очевидно: смерть Екатерины - результат дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля в Херсоне. По данному факту полиция задержала 5 соучастников преступления, которые были арестованы. Среди них - непосредственный организатор и исполнитель", - добавил глава НПУ.

Он напомнил, что 4 ноября в связи со смертью Гандзюк следователи переквалифицировали ее дело по статье "завершенное убийство".

"Уголовное производство будет расследоваться как "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть что касается организатора и исполнителей - свою работу полиция выполнила", - заявил Князев.

Читайте также:

Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя

"Серийное бездействие, или Особенности следствия по делу Гандзюк"

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку, советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа генпрокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

20 августа глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что по делу Гандзюк полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство".

Также 20 августа в Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту).

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и украинцам.

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк. В полиции также сообщили, что на место "выехала следственно-оперативная группа ГУ полиции Киева, проводятся осмотр тела и первоочередные следственные действия".

Расследование по делу Гандзюк проводит Служба безопасности Украины, а правоохранители "оказывают необходимую помощь в рамках полного раскрытия преступления".

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.