Смерть Гандзюк: Князев надеется, что задержанные расскажут о заказчике

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев выразил ожидание, что задержанные организаторы нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк в связи с ее смертью предоставят дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли.

Об этом Князев заявил вечером 4 ноября.

"В связи со смертью потерпевшей ожидаем, что задержанные организаторы нападения дадут дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли. ... Мы приложим все усилия, чтобы мотивы этого преступления были установлены, а заказчики - привлечены к ответственности", - отметил он.

По словам Князева, окончательный вывод о причинах смерти Гандзюк полиция получит после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Впрочем очевидно: смерть Екатерины - результат дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля в Херсоне. По данному факту полиция задержала 5 соучастников преступления, которые были арестованы. Среди них - непосредственный организатор и исполнитель", - добавил глава НПУ.

Он напомнил, что 4 ноября в связи со смертью Гандзюк следователи переквалифицировали ее дело по статье "завершенное убийство".

"Уголовное производство будет расследоваться как "умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть что касается организатора и исполнителей - свою работу полиция выполнила", - заявил Князев.