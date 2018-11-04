Под МВД проводят акцию с вопросом, кто убил Гандзюк

Под зданием МВД в Киеве на ул. Богомольца проходит акция в память о погибшей управляющей делами Херсонского горисполкома, советнике мэра Херсона Екатерине Гандзюк.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события, участие в акции принимают более 200 человек.

Друзья, активисты, коллеги, журналисты и политики несут портреты погибшей. Перед входом на территорию Министерства внутренних дел активисты выложили надпись на тротуаре "Ее убили".

Участники акции требуют найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк.

Аналогичные акции проходят вечером 4 ноября во Львове, Херсоне, Харькове, Днепре и др. городах.

Здание МВД охраняют несколько полицейских. К активистам из Министерства пока что никто не выходил.

Перед началом акции проезд по ул.Богомольца был перекрыт полицией от ул. П.Орлика, усилен КПП и весь периметр комплекса МВД. Местных жителей на авто пропускают на улицу только при наличии документов, подтверждающих прописку.