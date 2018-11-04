Под МВД проводят акцию с вопросом, кто убил Гандзюк

Под зданием МВД в Киеве на ул. Богомольца проходит акция в память о погибшей управляющей делами Херсонского горисполкома, советнике мэра Херсона Екатерине Гандзюк.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события, участие в акции принимают более 200 человек.

Позже количество участников акции достигло примерно 500 человек. Друзья, активисты, коллеги, журналисты и политики несут портреты погибшей. Перед входом на территорию Министерства внутренних дел активисты выложили надпись на тротуаре "Ее убили".

Участники акции требовали найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк.

По состоянию на 19:50 под МВД находились около 300 участников акции, которая переросла в импровизированный митинг: активисты выступали перед собравшимися под МВД. Основное требование - поиск и наказание заказчиков убийства Гандзюк.

Аналогичные акции проходят вечером 4 ноября во Львове, Херсоне, Харькове, Днепре и др. городах.

все фото - эльдар Сарахман, УП

Здание МВД охраняют несколько полицейских. К активистам из Министерства пока что никто не выходил.

Перед началом акции проезд по ул.Богомольца был перекрыт полицией от ул. П.Орлика, усилен КПП и весь периметр комплекса МВД. Местных жителей на авто пропускают на улицу только при наличии документов, подтверждающих прописку.

Фото - Эльдар Сарахман, УП

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"Серийное бездействие, или Особенности следствия по делу Гандзюк"

Напомним, 31 июля в Херсоне активистку, советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа генпрокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что по делу Гандзюк полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство".

Также 20 августа в Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту).

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и украинцам.

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк. В полиции также сообщили, что на место "выехала следственно-оперативная группа ГУ полиции Киева, проводятся осмотр тела и первоочередные следственные действия".

Расследование по делу Гандзюк проводит Служба безопасности Украины, а правоохранители "оказывают необходимую помощь в рамках полного раскрытия преступления".

По информации представителя НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.