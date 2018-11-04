Убийство Гандзюк: Луценко рассказал, что сделали для установления заказчика

С целью установления заказчика убийства активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк подозреваемого в организации ее убийства перевели в изолятор СБУ в Киеве.

Об этом вечером 4 ноября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября был переведен в изолятор СБУ Киева. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице - будет выполнено", - заявил Луценко.

Он добавил, что следствие Нацполиции "скоро будет завершено", а в ходе следствия были проведены 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи "и другие процессуальные действия".

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, по факту покушения на убийство Гандзюк ГУ Нацполиции в Херсонской области было открыто уголовное производство.

"Правоохранительными органами установлены 5 человек, которые объективно подозреваются в организации и совершении преступления и всем судом была избрана мера пресечения. В настоящее время под стражей находятся С.Торбин и М.Грабчук, остальным, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщила Сарган.

Она добавила, что Центральным управлением СБ Украины проводится досудебное расследование по факту установления заказчика преступления.

"В связи с этим 28 октября С.Торбина с Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в Киеве", - сообщила Сарган.

Также она уточнила, что в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек; назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 досмотров.

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"Серийное бездействие, или Особенности следствия по делу Гандзюк"

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.



Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк. В полиции также сообщили, что на место "выехала следственно-оперативная группа ГУ полиции Киева, проводятся осмотр тела и первоочередные следственные действия".

Расследование по делу нападения на Гандзюк проводит Служба безопасности Украины. Осмотр места события в больнице, где находилась Екатерина Гандзюк, осмотр тела и первоочередные следственные действия проводились следователями СБУ.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства). Следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа генпрокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

20 августа глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа в Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.