Убийство Гандзюк: Луценко рассказал, что сделали для установления заказчика

С целью установления заказчика убийства активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк подозреваемого в организации ее убийства перевели в изолятор СБУ в Киеве.

Об этом вечером 4 ноября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября был переведен в изолятор СБУ Киева. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице - будет выполнено", - заявил Луценко.

Он добавил, что следствие Нацполиции "скоро будет завершено", а в ходе следствия были проведены 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи "и другие процессуальные действия".