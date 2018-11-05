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Мошенничество на 800 миллионов: Швейцария выдала Украине подозреваемого

Понедельник, 5 ноября 2018, 18:20

В Украину из Швейцарии экстрадирован гражданин, которого разыскивали за мошенничество в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799,3 млн гривен", - отметили в Генпрокуратуре.

Там добавили, что Федеральный Департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре 2018 решил выдать указанное лицо Украине.

"5 ноября 2018 гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", - добавили в ГПУ.

 

Украинская правда

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Темы: ШвейцарияГенпрокуратура
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