Помощник нардепа Лозового пожаловался в полицию на "кидал"

Помощник депутата "Радикальной партии" Андрея Лозового обратился в полицию из-за того, что ему обменяли деньги на фальшивую валюту.

Об этом сказал народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"На данный момент Андрей Лозовой на свободе, он признан потерпевшим чешской полицией", – сказал он.

"Его помощник по его просьбе приобрел в Киеве валюту. Андрей просто, покупая сувенир для мамы, был задержан: валюта оказалась фальшивой", – пояснил нардеп инцидент в Праге.

"Помощник обратился в Киеве в полицию. Полиция сейчас тщательно расследует, ищет "кидал" этих, мошенников валютных. Каждый, к сожалению, может стать жертвой валютных мошенников", – сообщил Мосийчук.

Ему не известно, где именно помощник его коллеги покупал валюту – в банке, обменнике или с рук – но известно, что он подал заявление в полицию.

"Я думаю, будет установлено (где и у кого покупал – ред.)", – добавил Мосийчук.

Накануне Андрея Лозового задерживали в аэропорту Праги, так как он пытался расплатиться в "duty free" фальшивыми деньгами. По словам самого депутата, его сняли с самолета, доставили в участок и держали там 8 часов, а потом отпустили.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что валюту Лозовой менял "в одном из киевских обменников", который потом "исчез".