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Помічник нардепа Лозового поскаржився в поліцію на "кидал"

Вівторок, 6 листопада 2018, 09:03

Помічник депутата "Радикальної партії" Андрія Лозового звернувся до поліції через те, що йому обміняли гроші на фальшиву валюту.

Про це сказав народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"На разі Андрій Лозовий на свободі, він визнаний потерпілим чеською поліцією", – сказав він.

"Його помічник на його прохання придбав в Києві валюту. Андрій просто, купуючи сувенір для мами, був затриманий:валюта виявилася фальшивою", – пояснив нардеп інцидент у Празі.

"Помічник звернувся в Києві до поліції. Поліція зараз ретельно розслідує, шукає "кидал" цих, шахраїв валютних. Кожен, на жаль, може стати жертвою валютних шахраїв", – повідомив Мосійчук.

Йому не відомо, де саме помічник його колеги купував валюту – в банку, обміннику чи з рук – але відомо, що той подав заяву в поліцію.

"Я думаю, буде встановлено (де і в кого купував – ред.)", – додав Мосійчук.

Напередодні Андрія Лозового затримували в аеропорту Праги, бо він намагався розплатитися в "duty free" фальшивими грошима. За словами самого депутата, його зняли з літака, доставили до відділку і тримали там 8 годин, а потім відпустили.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив, що валюту Лозовой міняв "в одному з київських обмінників", який потім "зник".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛозовойЧехіявалюта
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