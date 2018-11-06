Помічник нардепа Лозового поскаржився в поліцію на "кидал"
Помічник депутата "Радикальної партії" Андрія Лозового звернувся до поліції через те, що йому обміняли гроші на фальшиву валюту.
Про це сказав народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук у коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"На разі Андрій Лозовий на свободі, він визнаний потерпілим чеською поліцією", – сказав він.
"Його помічник на його прохання придбав в Києві валюту. Андрій просто, купуючи сувенір для мами, був затриманий:валюта виявилася фальшивою", – пояснив нардеп інцидент у Празі.
"Помічник звернувся в Києві до поліції. Поліція зараз ретельно розслідує, шукає "кидал" цих, шахраїв валютних. Кожен, на жаль, може стати жертвою валютних шахраїв", – повідомив Мосійчук.
Йому не відомо, де саме помічник його колеги купував валюту – в банку, обміннику чи з рук – але відомо, що той подав заяву в поліцію.
"Я думаю, буде встановлено (де і в кого купував – ред.)", – додав Мосійчук.
Напередодні Андрія Лозового затримували в аеропорту Праги, бо він намагався розплатитися в "duty free" фальшивими грошима. За словами самого депутата, його зняли з літака, доставили до відділку і тримали там 8 годин, а потім відпустили.
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив, що валюту Лозовой міняв "в одному з київських обмінників", який потім "зник".