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Найем об отставке Луценко: Лучше мы сами будем расследовать дела

Вторник, 6 ноября 2018, 13:09

Нардеп от БПП Мустафа Найем заявляет, что лучше депутаты в рамках временной следственной комиссии будут расследовать нападения на активистов и журналистов, чем генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, отвечая на слова Луценко, что он подаст в отставку.

"Генеральный прокурор, который сейчас убегает, он убегает не потому, что не хочет работать, а потому что он идет на выборы и не хочет брать на себя эту ответственность. И да, когда он говорит, что или он, или мы, то лучше мы. Лучше мы будем расследовать эти дела, и доказывать, показывать, кто конкретно виноват и кто кого заказал", - сказал Найем.

Он добавил, что создание ВСК инициировал еще 2 недели назад, когда Екатерина Гандзюк была жива, но тогда ни одна фракция не отреагировала.

Нардеп также заявил, что "именно этот генпрокурор, этот министр внутренних дел и эта национальная полиция позволяют в нашей стране существовать маленьким карманным армиям Кернеса и Труханова".

"Именно они избивают людей. Вы этого не знаете?", - возмутился Найем и добавил, что нападения на активистов полиция квалифицирует как "хулиганство".

"О танце на костях: это не я, а заместители этого генпрокурора ездят к министру Виктора Януковича и договариваются с ним о том, что они будут сливать его дело. Поэтому если эта комиссия будет создана, и господин Луценко действительно уйдет в отставку, то, значит, мы на правильном пути", - сказал Найем.

Он отметил, что эта комиссия должна показать, действительно ли расследуют убийства и избиения активистов, или это имитация.

Напомним, днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля, в результате нападения женщина получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Но за 3 месяца правоохранители так и не смогли раскрыть это преступление.

Нардеп от БПП Мустафа Найем требовал создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

Юрист антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов заявил, что представители фракций БПП и "Народный фронт" в Верховной Раде пытаются создать контролируемую временную следственную комиссию, которая будет анализировать результаты расследований в отношении нападений на общественных активистов.

5 ноября основатели сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" назвали причину смерти советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк и указали на след депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Правозащитники и активисты требуют отставки Авакова и Луценко в связи с убийством Гандзюк.

6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил в Раде, что в этот же день подаст заявление о своей отставке.

"Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление, а вам решать, или Мустафа Найем (нардеп – ред.) будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность", - сказал Луценко.

Ирина Балачук, УП

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