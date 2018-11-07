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США обеспокоены "вредными газами" в Армянске - посольство

Среда, 7 ноября 2018, 00:28

В посольстве США в Украине заявили, что "все еще обеспокоены вредными газами" в Армянске, где в конце августа произошел выброс химических веществ на заводе "Крымский титан".

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты "Юнком" и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией", - заявили в посольстве.

В аннексированном Россией украинском Крыму в Армянске 20 октября начали запуск завода "Крымский титан".

Напомним, в конце августа в крымском Армянске произошел выброс неизвестного вещества, из-за чего образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ "Чаплинка" зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода "Титан" в Армянске. Так называемый "глава республики" Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста. Оккупанты объяснили, что в городе превышена норма концентрация сернистого ангидрида.

В Госпогранслужбе заявили, что после химического выброса на заводе в Армянске за медицинской помощью обратился 61 украинский пограничник.

9 сентября сообщалось, что 45 человек выехали из Крыма на Херсонщину за медпомощью.

Украинское следствие выдвинуло три версии загрязнения воздуха в Херсонской области и оккупированном Крыму. В частности, "умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым".

После загрязнений оккупационная власть Крыма пригрозила "национализации" завода "Крымский титан", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

23 сентября оккупационная власть Крыма отменила режим "чрезвычайной ситуации муниципального характера", введенный 14 сентября в Армянске и окружающих деревнях на севере оккупированного Крыма из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Однако уже 11 октября украинские пограничники сообщили об облаке дыма или испарения неизвестного происхождения  над заводом "Крымский титан" в оккупированном Армянске, однако их приборы ядовитых веществ в воздухе не фиксировали.

12 октября Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету министровразобраться с загрязнением окружающей среды на севере аннексированного Россией Крыма.

Тогда жители Армянска вновь начали жаловаться на загрязнение воздуха в районе завода "Крымский титан", однако местные власти и российские СМИ обвинили их во лжи.

При этом назначенный Кремлем "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова не зафиксировали обращений граждан в больницы, связанных с токсичными отравлениями из-за химических выбросов на заводе "Крымский титан".

Темы: СШАКрымэкология
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