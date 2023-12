США обеспокоены "вредными газами" в Армянске - посольство

В посольстве США в Украине заявили, что "все еще обеспокоены вредными газами" в Армянске, где в конце августа произошел выброс химических веществ на заводе "Крымский титан".

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты "Юнком" и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией", - заявили в посольстве.

On Int’l Day for Preventing Exploitation of the Environment in War & Armed Conflict, we remain concerned about harmful gases from Armyansk, water contamination from the Yunkom mine, & other ecological threats worsened by conflict and Russian aggression.