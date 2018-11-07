В Украине не смогли продать крымское судно "Норд"

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Среда, 7 ноября 2018, 13:59

Торги по продаже арестованного черноморского сейнера "Норд", которое украинские пограничники задержали с российским флагом на борту, не состоялось из-за отклонения заявок всех покупателей.

Об этом сообщает сайт украинского госпредприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом".

Указано, что аукцион должен был начаться в среду, 7 ноября.

Было подано 12 заявок от участников, но все они были отклонены, что сделало невозможным проведение торгов.

Причины отклонения заявок не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало на реализацию ГП "СЕТАМ" OpenMarket арестованный рыбацкий черноморский сейнер "Норд".

Заявленная стартовая цена - 1626181 грн.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану "Норда" было объявлено подозрение в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

Части экипажа судна "Норд" удалось бежать из Украины.

Позже стало известно, что экипаж крымского рыболовного судна "Норд" не понесет административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины, поскольку истек срок рассмотрения дела в суде.

Украинская правда
Темы: корабли Крым Украина Росcия
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