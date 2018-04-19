Части экипажа скандального судна "Норд" удалось сбежать из Украины

Представители российского дипкорпуса прибегли к обману, чтобы вывезти экипаж судна "Норд", как граждан РФ, а не Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, 19 апреля рано утром двое украинцев, членов команды судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь, предъявив документы граждан России.

"В аэропорту "Жуляны" на рейс, следовавший в Беларусь, зарегистрировалось якобы двое граждан РФ, на паспортный контроль предъявили документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в г. Харьков", - рассказывает Слободян.

По его словам, поскольку украинская сторона не признает документы, выданные оккупационными властями РФ в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами России в Украине и поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины - членов команды "Норда", которые содержались в базах данных, данные граждане были пропущены через границу и вылетели в Беларуси.

"На момент вылета соответствующих поручений от других правоохранительных органов или решений судов об ограничении в выезде членов суднокоманды в адрес Госпогранслужбы не поступало", - отметил спикер.

Однако, добавил он, пограничники в 15:20 четверга не пустили на рейс из Киева в Минск других 7 членов экипажа "Норда". Они предъявили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, но пограничники изъяли их и составили протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд.

"Существуют основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины - членам суднокоманды "Норд" документов, якобы подтверждающих гражданство РФ", - пояснил изъятие документов Слободян.

По его словам, членам суднокоманды "Норд" в очередной раз было предложено обратиться в органы Миграционной службы для подтверждения гражданства Украины и выезда на место проживания в Крыму на законных основаниях.

"По данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы", - добавил пресс-секретарь.

Как пояснил Слободян в комментарии "Украинской правде", моряки судна "Норд" находятся в Украине без своих украинских документов, а их российские удостоверения Украина не признает. Поэтому они не могут законно покинуть территорию страны или поехать домой на оккупированный полуостров.

При этом, отметил представитель ГПСУ, российская сторона не позволяет экипажу попросить родственников переслать им из Крыма украинские паспорта, чтобы таким образом те не признали, что Крым украинский.

Он сообщил также, что двум морякам, которые вылетели в Беларуси, уже запрещен въезд в Украину на 3 года.

Как сообщалось, команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля уже пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка". Вывезти их за пределы Украины пытались представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета, но не смогли.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.

Евгений Кизилов, УП