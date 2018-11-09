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Генсек Совета Европы заявил об опасности Ruxit

Пятница, 9 ноября 2018, 08:24

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд считает, что Европе следует беспокоиться не только из-за Brexit, но и из-за возможного Ruxit.

Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Финляндии Тимо Сойни, сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам Ягланда, угрозы России выйти из Совета Европы лишат обычных россиян возможности защиты в Европейском суде по правам человека, это также может создать новые линии раздела в Европе.

"Существует реальная опасность того, что Европе угрожает не только Brexit, а и Ruxit" - сказал генсек.

Глава финского МИД при этом добавил, что Финляндия, которая будет председательствовать в Совете Европы следующие два года, осуществит все возможные усилия, чтобы решить проблему с выплатой членских взносов российской стороной.

Как сообщалось, глава МИД Германии Хайко Маас разделяет озабоченность по поводу сигналов, которые раздаются из РФ, о возможном выходе из Совета Европы.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Ягланд также дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России.

МИД РФ обвинил ПАСЕ в системном кризисе в Совете Европы, а в России задумались над замораживанием членства в Совете Европы, не дожидаясь исключения.

Читайте также Анафема по-страсбургски: как в Совете Европы готовятся к разводу с Кремлем".

Европейская правда

Темы: РосcияРосcия
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