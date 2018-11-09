Генсек Ради Європи застеріг про небезпеку Ruxit

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П'ятниця, 9 листопада 2018, 09:24

Генсек Ради Європи Турб’орн Ягланд вважає, що Європі слід непокоїтися не тільки через Brexit, а й через можливий Ruxit.

Про це він заявив під час зустрічі з головою МЗС Фінляндії Тімо Сойні, повідомляє телерадіокомпанія Yle.

За словами Ягланда, погрози Росії вийти з Ради Європи позбавлять звичайних росіян можливості захисту в Європейському суді з прав людини, це також може створити нові лінії поділу в Європі.

"Існує реальна небезпека того, що Європі загрожує не тільки Brexit, а й Ruxit" - сказав генсек.

Глава фінського МЗС при цьому додав, що Фінляндія, яка головуватиме в Раді Європи наступні два роки, здійснить всі можливі зусилля, щоб вирішити проблему з виплатою членських внесків російською стороною.

Як повідомлялося, голова МЗС Німеччини Гайко Маас поділяє занепокоєність з приводу сигналів, які лунають з РФ, про можливий вихід з Ради Європи.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.

Ягланд також дав розпорядження представникам країн-членів РЄ готувати бюджет організації на 2019 рік без урахування фінансового внеску Росії.

МЗС РФ звинуватило ПАРЄ в системній кризі в Раді Європи, а у Росії замислилися над замороженням членства в Раді Європи, не чекаючи виключення.

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Європейська правда

Теми: Росія Росія
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