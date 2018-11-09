Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию на фоне сообщений об экс-полковнике вооруженных сил Австрии, в течение 20 лет шпионившем на РФ.

Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Визит должен был состояться 2 и 3 декабря и быть посвящен имплементации "Сочинского диалога". Также в рамках визита должен был пройти форум гражданского общества России и Австрии, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в Вену в июне.

"Подобные действия не улучшат наших отношений с Россией, подобный подход неприемлем", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на специальной пресс-конференции с министром обороны, посвященной разоблачению предполагаемого шпиона.

Правда, подчеркнул канцлер Австрии, пока речь идет только о подозрениях.

В свою очередь министр обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что им стало известно об отставном полковнике от спецслужб дружественных стран.

Как сообщалось, бывшего полковника вооруженных сил Австрии задержали по подозрению в том, что он в течение 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России.

Его подозревают в том, что 20 лет он передавал России информацию, за что получил 300 тыс. евро.

Европейская правда