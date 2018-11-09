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Глава МЗС Австрії скасувала візит до Росії через шпигунський скандал

П'ятниця, 9 листопада 2018, 09:42

Голова МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свій візит до Росії на тлі повідомлень про екс-полковника збройних сил Австрії, який протягом 20 років шпигував на РФ.

Про це повідомляє Kleine Zeitung.

Візит мав відбутися 2 і 3 грудня і присвячуватися імплементації "Сочинського діалогу". Також в рамках візиту мав пройти форум громадянського суспільства Росії і Австрії, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним під час його візиту до Відня у червні.

"Подібні дії не покращать наших відносин з Росією, подібний підхід неприйнятний", - заявив канцлер Австрії Себастьян Курц на спеціальній прес-конференції з міністром оборони, присвяченій викриттю ймовірного шпигуна.

Щоправда, наголосив канцлер Австрії, поки йдеться лише про підозри.

В свою чергу міністр оборони Австрії Маріо Кунасек заявив, що їм стало відомо про відставного полковника від спецслужб дружніх країн.

Як повідомлялося, колишнього полковника збройних сил Австрії затримали за підозрою в тому, що він протягом 20 років займався розвіддіяльністю на користь Росії.

Його підозрюють у тому, що протягом 20 років він передавав Росії інформацію, за що отримав 300 тисяч євро.

Європейська правда

Теми: АвстріяМЗСРосія
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