Гривня продолжила укрепление на межбанке

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Пятница, 9 ноября 2018, 12:25

9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни за доллар.

Темы: экономика
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