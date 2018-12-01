Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом

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Суббота, 1 декабря 2018, 00:53

Род-Айленд стал 22 штатом США, который признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Соответствующий документ опубликовало в Facebook посольство Украины в США.

"Благодаря усилиям и украинских дипломатов в США, и украинской общины сегодня мы уже имеем более двух десятков американских штатов, которые четко заявляют о своей позиции относительно действий Советского Союза в начале ХХ века в Украине:" Голодомор - это акт геноцида", - говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что губернатор штата Род-Айленд Джина Раймондо объявила декабря 2018 года месяцем памяти жертв геноцида украинцев.

Согласно ее официальному заявлению, такое решение приняли, чтобы поощрить граждан почтить память украинцев, умерших во время Голодомора.

Ранее трагедию Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа признал американский штат Алабама.

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Темы: США голодомор
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