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"Вхурделило": Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных задержках рейсов

Суббота, 1 декабря 2018, 10:48
Вхурделило: Аэропорт Борисполь предупредил о возможных задержках рейсов

В связи с погодными условиями международный аэропорт "Борисполь" сообщил о возможных изменениях в расписании рейсов.

Согласно сообщению на странице аэропорта, из-за осадков подготовка взлетных полос к вылету и прилету занимает больше времени, чем обычно.

"Идет очистка перрона и взлетных полос, деайсинг-обработка самолетов ... Эти меры принципиально важны для организации безопасности полетов. Соответственно, подготовка к вылету/прилету занимает больше времени, чем обычно. Возможны изменения в расписании рейсов", - отметили в "Борисполе" .

В КБП добавили, что данный режим работы будет сохраняться на периоды борьбы с последствиями снегопадов.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили об ухудшении погодных условий на территории Украины 1 декабря.

В частности, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях ожидается местами сильный снег с приростом снежного покрова высотой 6-12 см.

В Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега. В восточных областях, на Запорожье и Херсонщине - местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах большинства областей гололедица. 

Украинская правда

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Темы: погодааэропорт
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