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Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 11:10
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
фото с места событий, источник: nos.nl

Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию NOS.

Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны – самый высокий уровень опасности. Ветер достигает порывов до 120 километров в час.

В городке Вейк-ан-Зее к северу от Амстердама уже замерили скорость ветра 145 километров в час. Это самый сильный порыв ветра, который когда-либо измеряли в июле.

По данным Weerplaza, шторм "Поли" является самым сильным летним штормом, который когда-либо наблюдали.

Амстердамский аэропорт Схипхол, один из самых загруженных европейских узлов, отменил более 300 рейсов. Ожидается, что движение будет ограничено как минимум до 15:00 по местному времени.

Жители провинции Северная Голландия, в которую входит Амстердам, получили оповещения на мобильные телефоны с предупреждением оставаться дома и подготовить номера экстренных служб на случай опасности для жизни. Вблизи населенного пункта Алкмара мощный ветер опрокинул грузовик.

Железнодорожный оператор NS остановил все движение поездов на севере Нидерландов, а шоссе к северу от Амстердама перекрыли из-за падения деревьев.

Амстердамская транспортная компания GVB решила временно не запускать автобусы и трамваи из-за экстремальных погодных условий.

Напомним, в июне мэрия Парижа решила закрыть все зеленые зоны столицы и кладбища для посетителей, чтобы не допустить несчастных случаев во время надвигающейся грозы.

Темы: Нидерландыпогодатранспортчрезвычайное происшествие
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