Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 11:10
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
фото с места событий, источник: nos.nl

Шторм "Поли" в Нидерландах серьезно нарушил воздушное и железнодорожное сообщение в стране, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпанию NOS.

Национальный метеорологический институт объявил красный код штормового предупреждения для большей части страны – самый высокий уровень опасности. Ветер достигает порывов до 120 километров в час.

Реклама:

В городке Вейк-ан-Зее к северу от Амстердама уже замерили скорость ветра 145 километров в час. Это самый сильный порыв ветра, который когда-либо измеряли в июле.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Weerplaza, шторм "Поли" является самым сильным летним штормом, который когда-либо наблюдали.

Амстердамский аэропорт Схипхол, один из самых загруженных европейских узлов, отменил более 300 рейсов. Ожидается, что движение будет ограничено как минимум до 15:00 по местному времени.

Жители провинции Северная Голландия, в которую входит Амстердам, получили оповещения на мобильные телефоны с предупреждением оставаться дома и подготовить номера экстренных служб на случай опасности для жизни. Вблизи населенного пункта Алкмара мощный ветер опрокинул грузовик.

Железнодорожный оператор NS остановил все движение поездов на севере Нидерландов, а шоссе к северу от Амстердама перекрыли из-за падения деревьев.

Амстердамская транспортная компания GVB решила временно не запускать автобусы и трамваи из-за экстремальных погодных условий.

Напомним, в июне мэрия Парижа решила закрыть все зеленые зоны столицы и кладбища для посетителей, чтобы не допустить несчастных случаев во время надвигающейся грозы.

Темы: Нидерландыпогодатранспортчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Нидерланды
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
В Нидерландах сообщили, куда пойдет часть обещанных F-16
Глава МИД Нидерландов может стать еврокомиссаром
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: