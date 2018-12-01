Порошенко назвал количество вооружения РФ на границах с Украиной, в ОРДЛО и Крыму

Вдоль границы с Украиной, на территории ОРДЛО и в аннексированном Крыму Россия развернула наземную группировку общей численностью более 80 тыс. военнослужащих.

Об этом 1 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи техники Вооруженным силам - модернизированных боевых самолетов, вертолетов и беспилотников.

"В целом вокруг Украины, вдоль госграницы, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской обл., в аннексированном Крыму развернута наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов", - сообщил глава государства.

Порошенко добавил, что в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 российских кораблей и 8 подводных лодок, в т.ч. ударных - 23 корабля и 6 подлодок.

"Россия продолжает испытывать мир, согласится ли он на превращение Азовского и Черного морей в "российское озеро". Это колоссальная угроза, на которую мы вместе с союзниками ищем надлежащий политико-дипломатический ответ. Но наш внутренний правильный ответ - усиление украинского войска, в первую очередь - средствами противовоздушной обороны", - отметил президент.

Глава государства отметил, что самолет Ан-77 должен стать основой военно-транспортной авиации Украины, "и не только Украины".

"Его характеристики позволяют кардинально расширить боеспособность десантно-штурмовых войск", - заявил Порошенко.