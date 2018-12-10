РФ грозит усилить свою армаду в Крыму еще четырьмя кораблями

Вице-адмирал Черноморского флота России Александр Моисеев заявил о планах пополнить Черноморский флот в оккупированном Крыму новыми военными катерами и кораблями.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

По его словам, до конца декабря в состав флота войдет новый патрульный корабль "Василий Быков", в 2019 году – патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

Также сообщается, что в понедельник в оккупированном Севастополе командование Черноморского флота России приняло на вооружение малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Как подчеркнул Моисеев, корабль "Орехово-Зуево" оснащен "современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения".

Он добавил, что "Россия на южном морском направлении становится сильнее". и вскоре новый корабль приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах.

Ранее сообщалось, что из Новороссийска переправляют для постоянной дислокации в оккупированный Севастополь новый малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Орехово-Зуево".

Ранее сообщалось, 25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля.

Соединенные Штаты начали подготовку к направлению в Черное море военного корабля из-за напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей с экипажами.

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