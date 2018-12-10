Неизвестные взломали офис арестованного в Крыму адвоката Курбединова

В офис крымских адвокатов, в том числе арестованного оккупационной властью Крыма Эмиля Курбединова, попытался проникнуть неизвестный человек.

Об этом 10 декабря сообщает корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

"Человек в куртке, кепке, с сумкой разбил железной трубой окно в офисе адвокатов Эмиля Курбединова, Эдем Семедляева и других, попытался открыть окно и проникнуть внутрь", - написал журналист.

Наумлюк добавил, что инцидент произошёл 9 декабря в 17.00.

"Мы расцениваем это, как очередную попытку давления на правозащитников и независимых адвокатов в Крыму, действия одного порядка с судебным преследованием адвоката Эмиля Курбединова", - отметил юрист Назим Шеихмамбетов.

По словам юриста, на них пытаются давить, используя правовые и неправовые методы давления.

Также сообщается, что адвокаты обратились в полицию.

7 декабря подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал Эмиля Курбединова на 5 суток по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Facebook 2013 года.

Курбединов заявляет, что его задержание происходило "по абсурдным основаниям", и он не признает обвинений в экстремизме.

Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках кримськтатарського активиста Рената Параламова.

Утром 6 декабря крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму..

Его обвинили в демострации символики Хизб ут-Тахрир в Facebook-посте 2013 года.

Курбединов защищает в крымских "судах" многих политзаключенных, в частности, крымских татар, которых обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.