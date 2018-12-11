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Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Вторник, 11 декабря 2018, 02:18
Меркель призвала Путина освободить украинских моряков

Канцлер ФРГ и президент России обсудили по телефону керченский кризис, Ангела Меркель призвала Владимира Путина освободить 24 украинских моряка.

Об этом пишет DW.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 10 декабря, в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнула "необходимость мер", направленных на обеспечение беспрепятственного судоходства через Керченский пролив.

Кроме того, глава германского правительства высказалась за освобождение Россией 24 украинских моряков, задержанных при следовании из Одессы в Мариуполь.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, стороны также обсудили проблему "транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года". Деталей переговоров он не привел.

По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе беседы "выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей".

Российская сторона также сообщила, что Путин и Меркель затрагивали ситуацию в Сирии и обменялись мнениями по вопросу о стратегической безопасности в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в нарушении границы.

Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", трех раненых удерживают в медблоке СИЗО "Матросская тишина".

По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает "особую" модель их освобождения.

В РФ заявили, что украинские моряки, взятые в плен после обстрела их кораблей в Черном море, останутся под стражей в РФ как минимум до завершения судебных процедур.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские пограничники захватили украинские корабли потому, что те "пошли в Керчь"

Темы: морякиКерченский проливПутинМеркель
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