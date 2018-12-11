Бойко пожаловался в полицию, что в "Оппоблоке" готовят фейковый съезд

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко заявил в Нацполицию, что член политсовета "Оппозиционного блока" Александр Касянюк подделал официальные документы партии, чтобы созвать фейковый съезд.

Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

По словам Бойко, 8 декабря главное следственное управление Национальной полиции внесло в ЕРДР и начало уголовное производство в связи с его обращением.

Он считает, что член политсовета "Оппоблока" Касянюк совершил уголовное преступление, предусмотренное ст. 170 (препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Касянюк, якобы умышленно издал и направил в региональные организации партии заведомо поддельные документы – письма о недееспособности политсовета партии и проведении 15 декабря съезда партии.

Он заявил, что на съезде политсовета 12 ноября такое предложение принято не было, поэтому решения, на которое ссылается Касянюк, не существует.

Также, по уставу "Оппоблока" решение о проведении съезда принимают через политсовет и принимается большинством, а вступает в силу только за подписью двух сопредседателей – Юрия Бойко и Бориса Колесникова.

9 ноября сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович сообщили о подписании соглашения о создании "Оппозиционной платформы – За життя" для похода на выборы.

В "Оппоблоке" потом заявили, что это решение Бойко, а не всей партии.

20 ноября Бойко исключили из фракции "Оппоблока" в парламенте.