Адвокат объяснил, почему Насиров не может вернуться на работу

Роман Насиров, которого суд восстановил в должности главы Государственной фискальной службы, не может приступить к исполнению обязанностей, поскольку для этого требуется отдельное распоряжение Кабмина.

Об этом сообщил адвокат Насирова Александр Лысак, пишет "Громадське".

На вопрос, означает возобновление Насирова в должности то, что экс-чиновник имеет право уже завтра выйти на работу, адвокат сказал:

"Конечно нет. Дело в том, что решение суда дает только основания для того, чтобы Кабинет министров на основании этого решения вынес распоряжение о восстановлении Романа Насирова на посту главы ДФС. Только в связи с выдачей такого распоряжения Роман Насиров может вернуться к исполнению своих обязанностей. На основании такого распоряжения и вносятся сведения в соответствующие государственные реестры".

Лысак добавил, что пока такого распоряжения Кабмина нет, Насиров, ссылаясь лишь на решение суда о восстановлении, не может приступить к работе.

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Правительство планирует обжаловать это решение.

31 января 2018 Кабинет министров уволил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.

Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Насиров заявил, что это было направлено на препятствование его политической деятельности, и что "политические оппоненты" испугались его "реальной борьбы с коррупцией и изменений в системе ДФС".

28 сентября 2018 суд отменил обязанность носить электронное средство контроля для Насирова.

Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, досудебное следствие уже завершено.

Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.