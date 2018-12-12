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У Путина считают, что Киев использует Россию для выборов

Среда, 12 декабря 2018, 12:58

В Кремле настаивают, что инцидента в Керченском проливе не был актом агрессии.

Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское информагентство ТАСС.

"Мы не согласны с такой трактовкой (что РФ совершила акт агрессии - ред.), речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы России, со всеми вытекающими последствиями для нарушителей", - заявил он.

Песков отметил, что власти Украины используют Россию в образе врага для достижения внутриэлекторальных целей

"Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага - России - для достижения внутриэлекторальных целей", - сказал он.

Как известно, в интервью американскому телеканалу Fox News президент Петр Порошенко заявил, что после агрессии РФ в Черном море российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты.

Также он заявил, что санкции против России должны быть усилены в ответ на ее попытки оккупировать Азовское море.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В конце концов, русские захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца. Трое из них были ранены.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Арестованные моряки этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоци следственного изолятора "Матросская тишина".

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Темы: ПутинКиеввойна
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