Полсотни нардепов пожаловались в Конституционный суд за просьбу о томосе

47 народных депутатов попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви

Представление нардепов зарегистрировано на сайте суда.

Уполномоченными выбрали двух представителей "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и Александра Долженкова.

"Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения... нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела", – говорится в представлении.

Большинство подписантов – члены "Оппозиционного блока".

Также представление поддержали внефракционные депутаты.

Народные избранники подчеркивают, что Украина является светским государством и должна быть нейтральной, беспристрастной к любым разновидностям веры.

По их мнению, особое отношение государства к любой религии будет нарушением Конституции.

Депутаты утверждают, что сама УПЦ не обращалась к Вселенскому патриарху и не уполномочивала на это ни президента, ни парламент.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

Позже в Верховный суд поступило три исковых заявления от различных представителей УПЦ МП об отмене постановления парламента о поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею относительно предоставления томоса Православной церкви в Украине.

Кроме того, из-за заявления Порошенко о томосе в суд пожаловалась ОО "Неправительственная организация верховенство права".

Как выяснила УП, эта организация может быть связана с представителями бывшей власти и окружением экс-президента Виктора Януковича.

Читайте больше: "Кто и зачем подал в суд на Порошенко из-за томоса"

Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии