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Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета — источники

Четверг, 13 декабря 2018, 18:55
Собор КП поддержал на главу новой церкви ставленника Филарета — источники

Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.

Об этом "Украинской правде" стало известно от источников в УПЦ КП.

Как рассказал один из источников, процедура голосования была не тайной, а открытой.

На соборе собрались около 40 архиереев и примерно 30 из них поддержали кандидатуру митрополита Епифания. При этом 12 архиереев поддержали митрополита Луцкого Михаила.

Отметим, что решение собора УПЦ КП относительно Епифания не означает, что на объединительном соборе новой Украинской церкви в субботу из среды КП не может быть выдвинут другой кандидат, например, митрополит Луцкий Михаил.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний входит в ближайшее окружение Филарета. Именно он является фактической "десницей" Филарета - патриаршим наместником.

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь Киевского патриархата определилась с кандидатом от епархии на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.

Объединительный собор состоится 15 декабря. На нем будут решать три вопроса. 

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

В частности, 56 архиереев УПЦ Московского патриархата и митрополит Онуфрий отправили приглашение на объединительный собор обратно в Стамбул.

Читайте также: Претенденты на Киевский престол. Кто возглавит независимую украинскую Церковь

Роман Романюк, УП
Темы: церковьтомосФиларет
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