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Новости дня: про томос, санкции против РФ, российскую шпионку Бутину

Четверг, 13 декабря 2018, 20:20

Томос вручат 6 января, россиянка Бутина призналась в заговоре против США, а Евросоюз продлил экономические санкции против РФ - новости, обсуждали 13 декабря.

Об автокефалии Украинской Церкви

Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии будущем главе украинской поместной церкви 6 января.

Наши источники говорят, что митрополита Епифания, который является ставленником Филарета, избрали кандидатом от Киевского патриархата на пост предстоятеля единой украинской церкви.

Более половины архиереев Московского патриархата, которым были вручены приглашения на объединительный Собор, отправили их обратно в Стамбул

О россиянке Бутиной

Россиянка Бутина, обвиненная в США в шпионаже в пользу России, признала себя виновной в участии в заговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам.

О Путине и Трампе

"Встреча Путина и Трампа станет возможной только после освобождения украинских моряков, что их Россия обстреляла и захватила в Керченском проливе", — заявил советник президента США.

Об антироссийских санкциях

Евросоюз единогласно решил продолжить экономические санкции против России - за "отсутствия прогресса в исполнение Минских соглашений".

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Украинская правда
Темы: томосНАТОТрампПорошенкосанкции
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