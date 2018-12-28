Полозов: Признав себя военнопленными, моряки сломали планы Москвы

Первоначальная задача команды адвокатов захваченных российскими военными в районе Керченского пролива украинских моряков на данный момент решена.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов, который координирует работу команды адвокатов украинских моряков, сообщает Укринформ.

"То, что все захваченные Россией украинские моряки назвали себя военнопленными, показывает: планы российских властей разделить, дезориентировать захваченных в плен моряков провалились. Таким образом, первоначальная задача команды адвокатов на данный момент решена. И это поможет в дальнейшей борьбе за их освобождение", - сказал Полозов.

Он напомнил, что сразу же после захвата украинских моряков власти РФ приложила много усилий, чтобы разделить их, не дать доступа независимым адвокатам, "подсунуть" своих адвокатов, которые давали бы сомнительные советы. Целью было добиться, чтобы украинские моряки признали вину, "признались" в уголовном преступлении.

Адвокат пояснил, что в таких условиях теряли всякий смысл политические переговоры об их освобождении, апелляции к 3-й Женевской конвенции (по обращению с военнопленными).

"За очень короткий срок удалось сформировать единую команду защитников. Важно, что в этих условиях оперативно сработала, мобилизовалась украинская власть. Далее за 2,5 недели все адвокаты сумели войти в дело в рамках единой стратегии", - отмечает Полозов.

По его словам, это, а также то, что все украинские моряки назвали себя военнопленными, приводит к тому, что данное дело теперь следует рассматривать в соответствии с нормами международного права.

А это в свою очередь "лишает люфта" некоторых европейских политиков, которые будут вынуждены признать, что в керченском инциденте именно Россия нарушила нормы международного права, впервые за годы гибридной войны прямо открыв огонь по украинским военных и захватив в плен украинских военнослужащих, добавил он.

"В этих условиях проще будет консолидировать позицию международного сообщества. И здесь, так же, как и в предыдущих делах, политически мотивированных делах, действует закономерность. Чем более скоординированным и сильным будет давление на Кремль, тем больше шансы на освобождение украинских моряков", - резюмирует адвокат.

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