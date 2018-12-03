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CNN: Сообщения Хашогги в WhatsApp могут стать доказательством в расследовании его убийства

Понедельник, 3 декабря 2018, 02:08

Убитый журналист Джамал Хашогги в более чем 400 сообщениях в WhatsApp описывал саудовского принца Мохаммеда бин Салмана как "зверя" и "пакмана", который "сожрет все на своем пути, даже своих сторонников".

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что журналисты CNN получили доступ к переписке между Хашогги и активистом Омаром Абдулазизом.

"Аресты являются неоправданными, но тирания не имеет логики. Он любит силу, похож на "пакмана": чем больше жертв он ест, тем больше он хочет", - описывал саудовского принца Хашогги.

"Аблулазиз в августе начал подозревать, что их переписку, возможно, перехватили саудовские власти. Через два месяца Джамала убили", - говорится в материале.

"Взлом моего телефона сыграл важную роль в том, что произошло с Джамалом, мне очень жаль. Вина меня убивает", - сказал Аблулазиз в интервью CNN.

По данным издания, сообщения Хашогги с критикой саудовского принца могут быть приобщены к делу в качестве доказательств.

Как сообщалось, Канада ввела санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии, которых считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Критик саудовского королевского двора Джамаль Хашогги был убит в консульстве королевства в Стамбуле 2 октября. Саудовская прокуратура утверждает, что журналиста убили после того, как не смогли добровольно убедить его вернуться в Саудовскую Аравию.

Турецкая сторона уверена, что Хашогги планировали убить заранее, с высокой вероятностью - по указанию окружения наследного принца или и самого принца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саудовская АравияТурцияСМИСША
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