Путин не хочет ни разговора с Порошенко, ни встречи "нормандской четверки"

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко в обозримом будущем не планируется.

Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Действительно, до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было. В настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется", – сказал он.

На вопрос, насколько необходима встреча в "нормандском формате", о которой говорил Порошенко, Песков ответил: "Нормандский формат" занимается вопросами реализации Минских договоренностей".

"Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", – заявил пресс-секретарь Путина.