Генсек НАТО: нет оправданий использованию силы Россией на Азове

НАТО призывает Россию освободить украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, и не препятствовать движению кораблей в Азовском море.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Россия недавно захватила украинские корабли и моряков вблизи Керченского пролива. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Нет оправдания использованию силы со стороны России. Мы призываем Россию освободить украинских моряков", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Россия должна обеспечить свободу навигации в Азовском море и беспрепятственный доступ к украинским портам.

Европейская правда