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Генсек НАТО: нет оправданий использованию силы Россией на Азове

Понедельник, 3 декабря 2018, 11:58

НАТО призывает Россию освободить украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, и не препятствовать движению кораблей в Азовском море.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Россия недавно захватила украинские корабли и моряков вблизи Керченского пролива. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Нет оправдания использованию силы со стороны России. Мы призываем Россию освободить украинских моряков", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Россия должна обеспечить свободу навигации в Азовском море и беспрепятственный доступ к украинским портам.

Европейская правда

Темы: Керченский проливРосcияНАТОморяки
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