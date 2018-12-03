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Денисова: статус украинских моряков предполагает "особую" модель освобождения

Понедельник, 3 декабря 2018, 12:13

Статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Об этом 3 декабря заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет "Интерфакс".

"Есть Женевская конвенция о военнопленных, к которой Украина присоединилась и ратифицировала ее, она действует с 1955 года. Там четко определено: если это военнопленные, никакого обмена не может быть на каких-либо преступников, в том числе Российской Федерации", - сказала она.

По ее словам, статус моряков как военнопленных не позволяет рассматривать их дело в обычном суде, также их нельзя держать в СИЗО.

"Это особый статус, и особая модель их освобождения", - резюмировала Денисова.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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"Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать"

Темы: омбудсменРосcияУкраинаморякипленные
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