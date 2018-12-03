УЕФА перенесет матч "Шахтер" - "Лион" из Харькова из-за военного положения

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Понедельник, 3 декабря 2018, 16:51

Матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" запланированный на 12 декабря в Харькове, будет перенесен в другой город.

Об этом сказал директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти на пресс-конференции в Дублине, сообщает Le Figaro.

"Ни один поединок под эгидой УЕФА не пройдет там, где действует военное положение", - заявил Маркетти, отвечая на вопрос журналистов.

"Матч между "Шахтером" и "Лионом" пройдет не в Харькове, но мы еще не знаем, где", - добавил чиновник.

Отмечается, что встречу могут перенести во Львов, где "Шахтер" играл с 2014 по 2016 год, или в Киев, где перед этим уже состоялся перенесенный поединок 5 тура Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал".

Для "горняков" матч с "Лионом" решающий. В случае победы над французами "Шахтер" пробьется в 1/8 финала Лиги чемпионов. За тур до окончания группового турнира у "Лиона" семь пунктов, у "Шахтера" пять очков.

Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Причиной введения военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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Валентина Романенко, Николай Аврамчук, УП

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Темы: футбол Военное положение
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