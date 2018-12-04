Россия не выполнила решение ЕСПЧ по пленным украинским морякам
Россия не предоставила в установленные сроки всю информацию о пленных и основания для их удержания.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Мы все должны четко понимать, что они не подсудны преступному российскому суду, поскольку в соответствии с Женевской конвенцией, а они были захвачены в результате акта агрессии, они военнопленные", - подчеркнул он.
Украинские моряки не могут быть приговорены судом страны-агрессора, особо подчеркнул Порошенко.
"Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила. Поэтому мы сейчас должны объединить усилия всего мира ", - сообщил он.
Напомним, Европейский суд по правам человека, в соответствии с Правилом 54 Регламента, обязал РФ предоставить информацию о: захвате моряков и юридических основаниях их удержания; места их содержания; нанесенных ранениях; оказанной медицинской помощи.
Эту информацию правительство РФ должно было предоставить в понедельник, 3 декабря.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.
Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".
30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.
В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.
МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.
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