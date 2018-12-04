Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире передачи "Свобода слова" во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Инцидент произошел, когда Порошенко рассказывал о мерах по защите суверенитета Украины. Увидев, что Денисова упала, президент прекратил выступление и помог вывести ее из студии, а затем вернулся за трибуну и сообщил, что с ней все в порядке.

"Представьте себе с какой нагрузкой работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которая работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков. Мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координацию делает адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест ", - подчеркнул Порошенко.

Через несколько минут Денисова вернулась в студию и заявила, что с ней все в порядке.

Ранее Денисова сообщила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

По ее словам, статус моряков как военнопленных не позволяет рассматривать их дело в обычном суде, также их нельзя держать в СИЗО.

"Это особый статус, и особая модель их освобождения", - резюмировала Денисова.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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