Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии РФ в Черном море

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Вторник, 4 декабря 2018, 05:08

Украина собирается подать иск в Международный суд ООН, требуя признать ответственность России за акт агресии в Черном море.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - сообщил он.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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Темы: Керченский пролив Порошенко ООН Росcия
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