НАТО готовит комплексный ответ на агрессию РФ в Керченском проливе - Помпео

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Есть два момента, которые мы четко определили во время заседания с участием украинского министра: полное единство в том, что российские действия были противозаконными и неприемлемыми, и то, что политика сдерживания должна быть восстановлена", - сказал Помпео.

Он призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков, которых удерживают на российской территории.

"И мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", - добавил госсекретарь.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что НАТО вскоре объявит о новых практических шагах по усилению присутствия в Черном море.

Европейская правда