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Янукович не выступил с последним словом в суде: Это "унижение достоинства"

Среда, 5 декабря 2018, 08:22

В Оболонском райсуде Киева снова не вышел на видеосвязь с последним словом экс-президент Виктор Янукович, где рассматривается дело о его государственной измене.

Об этом сообщил в начале заседания во вторник судья Владислав Девятко.

Адвокаты заявили, что он не может выйти на видеосвязь, поскольку находится в медицинском учреждении и есть соответствующая справка о его болезни от врача, который его осматривал.

По словам защитников, Янукович не может также выйти на видеосвязь из больницы, потому что нет для этого технической возможности, запрещают врачи и это унижает его достоинство - выступать с больничной палаты с последним словом.

Они просили суд сделать перерыв в заседаниях до тех пор, пока сбежавший президент сможет выступить в суде.

Прокуроры в свою очередь отметили, что против таких требований, поскольку Янукович в полной мере использовал свое право на защиту, а заседание для его выступления с последним словом уже переносились несколько раз.

Председательствующий судья Девятко также заявил, что есть две разные справки от различных врачей, которые говорят о совершенно разных заболевания у обвиняемого в госизмене экс-президента.

При этом, по его мнению, поскольку у Януковича не повреждена голова и органы речи, он вполне способен выйти на видеосвязь.

"Сегодня происходит 89 судебное заседание. Судебное производство было без участия Януковича, хотя он вызывался, в том числе направлением повесток по известному адресу его проживания и официальным вызовом", - сказал судья.

Он добавил, что выступление с последним словом экс-президента предназначалось уже трижды, но без уважительных причин он не вышел на связь.

По словам Девятко, такая позиция Януковича полностью воспринята судом и предвзятого отношения у суда не возникло.

Он добавил, что поскольку обвиняемым было в полной мере использовано право на защиту, то суд решил отказать в ходатайстве адвокатов относительно перерыва в судебном производстве и удаляется в совещательную комнату для принятия решения судом первой инстанции по данному делу.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в измене экс-президенту Виктору Януковичу, который травмировал ногу 17 ноября, может потребоваться лечение в Израиле.

18 ноября РосСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован "в неподвижном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов".

Оболонский районный суд Киева, которому осталось выслушать заключительное слово Януковича, в связи с заявлением защиты по травмы подзащитного перенес заседание на 5 декабря.

Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича должен был перейти к стадии судебных прений 30 июля.

Но 31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание.

Поэтому суд решил предоставить экс-президенту государственного защитника.

Кроме того, Янукович нанял еще одного адвоката – Байдыка, чтобы усилить команду своих защитников.

Речь Байдыка в дебатах началась 13 сентября и продолжалась более 30 часов.

5 октября стало известно, что Байдык заболел и ушел на больничный, поэтому выступать начал Горошинский.

Кроме того, украинский суд ждет Януковича с последним словом до конца октября.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичсуддело о госизмене
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