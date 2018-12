Первая ступень ракеты Falcon успешно вернулась на землю, несмотря на аварию

Из-за отказа системы управления первая ступень многоразового использования ракеты Falcon 9 после пуска села чуть-ли не на берегу Флориды.

Об этом основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск написал в twitter.

По его словам, причиной аварии стал выход из стоя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторми.

"Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, поэтому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные", - написал он.

Grid fin hydraulic pump stalled, so Falcon landed just out to sea. Appears to be undamaged & is transmitting data. Recovery ship dispatched.