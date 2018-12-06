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Первая ступень ракеты Falcon успешно вернулась на землю, несмотря на аварию

Четверг, 6 декабря 2018, 00:52

Из-за отказа системы управления первая ступень многоразового использования ракеты Falcon 9 после пуска села чуть-ли не на берегу Флориды.

Об этом основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск написал в twitter.

По его словам, причиной аварии стал выход из стоя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторми. 

"Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, поэтому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные", - написал он.

5 декабря ракета Falcon 9 подняла на орбиту космический корабль Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонны груза.

Темы: технологиикосмосСША
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