Первая ступень ракеты Falcon успешно вернулась на землю, несмотря на аварию

527 просмотров
Четверг, 6 декабря 2018, 01:52

Из-за отказа системы управления первая ступень многоразового использования ракеты Falcon 9 после пуска села чуть-ли не на берегу Флориды.

Об этом основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск написал в twitter.

По его словам, причиной аварии стал выход из стоя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторми. 

"Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, поэтому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные", - написал он.

5 декабря ракета Falcon 9 подняла на орбиту космический корабль Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонны груза.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: технологии космос США
powered by lun.ua
По теме
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда 4 декабря 2018, 07:42
Космический аппарат NASA успешно приземлился на Марсе 27 ноября 2018, 01:42
Маск планирует стать первым человеком на Марсе 26 ноября 2018, 06:57
Все новости
Главные новости
Новости дня: обращение Украины к ядерным державамам, дата объединительного собора и голодовка Савченко
Межбанк закрылся существенным повышением курса гривни
Дело о госизмене: СБУ допросила 12 священников УПЦ МП
На железнодорожном вокзале в Киеве огромные очереди из-за сбоев системы
Все новости
психология

Что такое синдром чрезмерной тревоги и 5 советов, как его преодолеть

исследование

Вейпинг подталкивает подростков к употреблению табака

Поиск по сайту
Архив
Весь архів