В пятницу снова похолодает
В пятницу в восточных областях Украины и в западной части будет идти снег, температура снизится.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, это отголосок мощного британского циклона.
"На Востоке будет выпадать снег, на Западе – снег с переходом днем в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны", – отмечает Диденко.
По ее словам, ближайшей ночью температура воздуха понизится до -4-9 градусов, местами до -9-12 градусов. Днем 7 декабря ожидается 1-5 градусов мороза.
"На Юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы – почти оттепель. На дорогах гололедица", – пишет Диденко.
По словам синоптика, в Киеве в пятницу будет без осадков и морозно.
"Ближайшей ночью в столице 6-8 градусов мороза, днем -2-4 градуса. На дорогах будет очень скользко", – предупреждает Диденко.
В то же время по словам синоптика, уже на выходных атмосферный фронт принесет Киеву осадки и снова потепление.
Читайте также: В середине декабря погода испортится - синоптик
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"