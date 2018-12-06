В пятницу снова похолодает

В пятницу в восточных областях Украины и в западной части будет идти снег, температура снизится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, это отголосок мощного британского циклона.

"На Востоке будет выпадать снег, на Западе – снег с переходом днем ​​в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны", – отмечает Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью температура воздуха понизится до -4-9 градусов, местами до -9-12 градусов. Днем 7 декабря ожидается 1-5 градусов мороза.

"На Юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы – почти оттепель. На дорогах гололедица", – пишет Диденко.

По словам синоптика, в Киеве в пятницу будет без осадков и морозно.

"Ближайшей ночью в столице 6-8 градусов мороза, днем ​​-2-4 градуса. На дорогах будет очень скользко", – предупреждает Диденко.

В то же время по словам синоптика, уже на выходных атмосферный фронт принесет Киеву осадки и снова потепление.

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