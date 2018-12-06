Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пятницу снова похолодает

Четверг, 6 декабря 2018, 13:23

В пятницу в восточных областях Украины и в западной части будет идти снег, температура снизится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, это отголосок мощного британского циклона.

"На Востоке будет выпадать снег, на Западе – снег с переходом днем ​​в дождь. На остальной территории завтра существенные осадки маловероятны", – отмечает Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью температура воздуха понизится до -4-9 градусов, местами до -9-12 градусов. Днем 7 декабря ожидается 1-5 градусов мороза.

"На Юге, юго-востоке и в западных областях в дневные часы – почти оттепель. На дорогах гололедица", – пишет Диденко.

По словам синоптика, в Киеве в пятницу будет без осадков и морозно.

"Ближайшей ночью в столице 6-8 градусов мороза, днем ​​-2-4 градуса. На дорогах будет очень скользко", – предупреждает Диденко.

В то же время по словам синоптика, уже на выходных атмосферный фронт принесет Киеву осадки и снова потепление.

Читайте также: В середине декабря погода испортится - синоптик

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: