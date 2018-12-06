В АП раскрыли детали Объединительного собора церквей

Советник президента Ростислав Павленко заявил, что Объединительный собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток, но есть надежда на "оптимистический сценарий".

Об этом он сказал во время брифинга в четверг.

У него спросили, будет продолжаться Собор несколько часов или несколько дней?

"Есть оптимистический сценарий и я очень надеюсь именно на него. Это зависит от архиереев в те дни, которые остались (до Объединительного собора 15 декабря - ред.)", - ответил Павленко.

По его словам, во время Собора должны принять устав единой церкви в Украине и выбрать предстоятеля, которому и вручат томос.

Он добавил, что сейчас представители церквей готовят свои предложения, которые лягут в основу устава автокефальной церкви.

"Главное - говорится о независимой автокефальной церкви без ограничений и компромиссов, без зависимости, включая Вселенского патриарха. Архиереи представят тексты устава, предложения будут сформулированы и направлены на то, чтобы они вплелись в тело томоса", - рассказал Павленко.

Он добавил, что сейчас на представителей украинских церквей ждут насыщенные дни и результат будет на Соборе.

Как сообщалось, архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата решили встретиться 13 декабря чтобы подготовиться к Объединительного собора 15 декабря.

Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

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