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В АП раскрыли детали Объединительного собора церквей

Четверг, 6 декабря 2018, 15:13

Советник президента Ростислав Павленко заявил, что Объединительный собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток, но есть надежда на "оптимистический сценарий".

Об этом он сказал во время брифинга в четверг.

У него спросили, будет продолжаться Собор несколько часов или несколько дней?

"Есть оптимистический сценарий и я очень надеюсь именно на него. Это зависит от архиереев в те дни, которые остались (до Объединительного собора 15 декабря - ред.)", - ответил Павленко.

По его словам, во время Собора должны принять устав единой церкви в Украине и выбрать предстоятеля, которому и вручат томос.

Он добавил, что сейчас представители церквей готовят свои предложения, которые лягут в основу устава автокефальной церкви.

"Главное - говорится о независимой автокефальной церкви без ограничений и компромиссов, без зависимости, включая Вселенского патриарха. Архиереи представят тексты устава, предложения будут сформулированы и направлены на то, чтобы они вплелись в тело томоса", - рассказал Павленко.

Он добавил, что сейчас на представителей украинских церквей ждут насыщенные дни и результат будет на Соборе.

Как сообщалось, архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата решили встретиться 13 декабря чтобы подготовиться к Объединительного собора 15 декабря.

Выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что 15 декабря состоится объединительный собор, касающийся украинской автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

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Яна Миланова, УП

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Темы: церковьтомосАдминистрация президента
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