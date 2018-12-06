В Киеве банда неизвестных расстреляла внедорожник и похитила сумку с деньгами

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Четверг, 6 декабря 2018, 16:53

Полиция столицы разыскивает злоумышленников, которые со стрельбой напали на автомобиль в Соломенском районе Киева, забрали сумку с деньгами и скрылись.

Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие случилось на парковке возле магазина на улице Сурикова. Нападавшие разбили окна в машине и, по словам потерпевшего, забрали сумку с деньгами, после чего  скрылись. 

 

"Группа неизвестных на черном авто применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами", - говорится в сообщении.

Нападавшие уехали в направлении железнодорожного вокзала на темной иномарке.

Отмечается, что в результате происшествия никто не травмировался.

 

Также установлено, что при попытке побега от нападавших пострадавший выехал автомобилем на ступени. 

Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

 

В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев
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