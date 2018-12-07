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Подставному директору из нацпроектов Каськива удалось избежать суда

Пятница, 7 декабря 2018, 15:44

Суд освободил от ответственности Алену Пельтек, бывшего фиктивного директора фирмы, задействованной в хищениях на национальных проектах.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

САП попросила освободить женщину от ответственности из-за того, что истекли сроки привлечения к ответственности.

Ивано-Франковский городской суд в пятницу, 7 декабря, удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Как объяснил Кривенко, наказать за фиктивное предпринимательство, которое инкриминировали женщине, можно было только в течение 2 лет.

Согласно материалам дела, Пельтек в январе 2014 года согласилась на предложение стать директором Строительной компании "Прикарпатье" и подписать документы, подготовленные другими людьми.

По версии следствия, компания была создана для прикрытия преступлений, направленных на завладение денежными средствами, которые были выделены на финансирование национальных проектов.

"Прикарпатье" заключала договоры поставки с Торговым домом "Борисфен", через который вероятно присваивали деньги.

Пельтек, которая в деле нацпроектов проходит как свидетель, рассказала, что о деятельности "Прикарпатье" ей ничего не известно, что такое "Борисфен", она не знает, и ничего этой фирме не поставляла.

По статье, которую инкриминировали фиктивном директору, ей могли присудить штраф до 34 тысяч гривен.

Правоохранители расследуют возможное завладение госденьгамы, которое совершили работники Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, нескольких государственных предприятый и другими лицами.

Речь идет о 567 миллионах гривен.

Правоохранители расследуют финансирования проектов "Качественная вода", предусматривавший установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны были возвести инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

Часть госденег перечислили предприятиям, подконтрольным бывшим руководителям Держинвестпроекта, а в дальнейшем - направили на счета предприятий-нерезидентов в банковских учреждениях Латвийской Республики.

В 2012 - 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи, и он лыжный инструктор.

Каськива освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Каськивсудденьги
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