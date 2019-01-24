Януковичу сделали операцию, он приходит в себя Москве – адвокат

7806 просмотров
Четверг, 24 января 2019, 10:10

Защитник беглого президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитного прооперировали.

Об этом Сердюк сказал в комментарии "Украинской правде".

"У нас была короткая встреча в клинике, где Виктор Янукович после операции проходит реабилитацию", - сказал он.

По словам Сердюка, Янукович идет на поправку.

"Самочувствие нормальное, идет на поправку, сказал: "Спорт не брошу!", - рассказал адвокат.

На вопрос, где сейчас находится Янукович, Сердюк сказал, что их встреча была "в одной московской клинике".

Вместе с тем защитник не смог ответить, имеет ли возможность Янукович следить за судебным процессом – в частности, за чтением приговора суда 24 января.

"О сегодняшнем заседании по закону не были уведомлены ни защитник, ни Виктор Янукович. Сделано все, чтобы он не смог принять участие в заседании", - заявил Сердюк.

Напомним:

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Янукович суд


powered by lun.ua
По теме
Судья начал читать приговор Януковичу 24 января 2019, 09:14
Янукович и его защитники не получили повесток в суд - адвокат 23 января 2019, 20:02
Приговор Януковичу начнут объявлять 24 января 23 января 2019, 10:27
Все новости
Главные новости
В ЕСПЧ – уже более 4 тысяч жалоб на Украину из-за последствий агрессии РФ
Сокращение запасов газа не помешает спокойно пройти зиму — "Нафтогаз"
Суд признал доказательства вины Януковича надлежащими
Нацбанк укрепил курс гривни на 19 копеек
Все новости
психология

Как друзья влияют на наше здоровье

Фото

Тату вместо шрамов и родимых пятен

Фото

Оптические иллюзии, которые украдут ваш вечер

Поиск по сайту
Архив
Весь архів