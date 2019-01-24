Януковичу сделали операцию, он приходит в себя Москве – адвокат
Защитник беглого президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитного прооперировали.
Об этом Сердюк сказал в комментарии "Украинской правде".
"У нас была короткая встреча в клинике, где Виктор Янукович после операции проходит реабилитацию", - сказал он.
По словам Сердюка, Янукович идет на поправку.
"Самочувствие нормальное, идет на поправку, сказал: "Спорт не брошу!", - рассказал адвокат.
На вопрос, где сейчас находится Янукович, Сердюк сказал, что их встреча была "в одной московской клинике".
Вместе с тем защитник не смог ответить, имеет ли возможность Янукович следить за судебным процессом – в частности, за чтением приговора суда 24 января.
"О сегодняшнем заседании по закону не были уведомлены ни защитник, ни Виктор Янукович. Сделано все, чтобы он не смог принять участие в заседании", - заявил Сердюк.
Напомним:
- 18 ноября 2018 года росСМИ распространили информацию о том, что Янукович был госпитализирован "в обездвиженном состоянии с подозрением на травму позвоночника и травму колена, которые он получил во время игры в теннис на одном из подмосковных кортов".
- В тот же день защитники обвиняемого сообщили, что Янукович не придет на суд с последним словом, потому что у него "тяжелая травма".
- Оболонский райсуд Киева в связи с этим заявлением перенес заседание на 5 декабря.
- 4 декабря защитник экс-президента заявил, что Януковичу может потребоваться лечение в Израиле.
- 5 декабря Янукович не вышел на видеосвязь с последним словом в Оболонском райсуде Киева.
- 24 января в Оболонском райсуде начали читать приговор Януковичу.