Госдеп США назначил спецпредставителя по вопросам Венесуэлы

В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Bloomberg.

"В неожиданном заявлении в пятницу Помпео объявил, что Абрамс возьмет на себя инициативу по Венесуэле. Абрамс вместе с Помпео примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле в субботу", - говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, назначение Абрамса является неожиданностью, учитывая то, что он критически относился к Трампу в качестве кандидата в президенты в 2016 году, заявляя, что у него мало шансов на победу.

"Такие комментарии и взгляды стали причиной того, почему Белый дом заблокировал решение Тиллерсона, предшественника Помпео, когда он попытался назначить Абрама своим заместителем в начале 2017 года", - отмечает агентство.

Помпео сформулировал цели Абрамса на новой должности, как "помощь народу Венесуэлы в защите демократии и благосостояния в собственной стране".

Госсекретарь также напомнил, что дипломатические представители США находятся в Венесуэле по приглашению лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом.

Напомним: