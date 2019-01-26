Госдеп США назначил спецпредставителя по вопросам Венесуэлы
В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Bloomberg.
"В неожиданном заявлении в пятницу Помпео объявил, что Абрамс возьмет на себя инициативу по Венесуэле. Абрамс вместе с Помпео примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле в субботу", - говорится в сообщении.
Как пишет Bloomberg, назначение Абрамса является неожиданностью, учитывая то, что он критически относился к Трампу в качестве кандидата в президенты в 2016 году, заявляя, что у него мало шансов на победу.
"Такие комментарии и взгляды стали причиной того, почему Белый дом заблокировал решение Тиллерсона, предшественника Помпео, когда он попытался назначить Абрама своим заместителем в начале 2017 года", - отмечает агентство.
Помпео сформулировал цели Абрамса на новой должности, как "помощь народу Венесуэлы в защите демократии и благосостояния в собственной стране".
Госсекретарь также напомнил, что дипломатические представители США находятся в Венесуэле по приглашению лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом.
Напомним:
- Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с весны 2013 года.
- В мае 2018 года его переизбрали на пост президента, хотя оппозиция заявляла о массовых нарушениях на выборах и не признала их результат.
- 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку устранить Мадуро от власти.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
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