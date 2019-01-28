Мадуро отверг ультиматум ЕС относительно новых выборов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
Об этом сообщает AFP.
"Президент Венесуэлы Мадуро отверг международный ультиматум об объявлении выборов в течение 8 дней. Он заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил Конституцию, объявив себя временным президентом страны", - говорится в сообщении.
"Они должны снять этот ультиматум. Никто не может ставить нам ультиматумы", - подчеркнул Мадуро в интервью CNN Turk.21c e77
"Венесуэла не привязана к Европе. Это полная наглость", - добавил он, назвав действия европейских стран "ошибкой".
На военных учениях в штате Карабобо Мадуро призвал к "союзу, дисциплине и сплоченности, чтобы победить попытку государственного переворота".
Президент Венесуэлы также заявил, что открыт для диалога и что встреча с президентом США Дональдом Трампом маловероятна, но не невозможна
Как отмечает AFP, в США отметили, что готовы к "значительному ответу" на любое насилие в отношении парламента Венесуэлы или американских дипломатов.
Напоминаем:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыл
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