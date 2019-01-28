Мадуро отверг ультиматум ЕС относительно новых выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.

Об этом сообщает AFP.

"Президент Венесуэлы Мадуро отверг международный ультиматум об объявлении выборов в течение 8 дней. Он заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил Конституцию, объявив себя временным президентом страны", - говорится в сообщении.

"Они должны снять этот ультиматум. Никто не может ставить нам ультиматумы", - подчеркнул Мадуро в интервью CNN Turk.

21ce77

"Венесуэла не привязана к Европе. Это полная наглость", - добавил он, назвав действия европейских стран "ошибкой".

На военных учениях в штате Карабобо Мадуро призвал к "союзу, дисциплине и сплоченности, чтобы победить попытку государственного переворота".

Президент Венесуэлы также заявил, что открыт для диалога и что встреча с президентом США Дональдом Трампом маловероятна, но не невозможна

Как отмечает AFP, в США отметили, что готовы к "значительному ответу" на любое насилие в отношении парламента Венесуэлы или американских дипломатов.

Напоминаем: