Гриценко в полиции рассказал о причастности Порошенко к нападению на него

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко дал показания в Нацполиции по делу о нападении на него в Одессе.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Только что был на допросе в Главном следственном управлении Нацполиции. Дал показания следователю, который расследует преступление против нашей команды, совершенное 28 ноября в Одессе. Когда СБУ организовала титушок, чтобы не допустить меня в эфир Радио Shark, и грубое избиение наших партийцев", - написал Гриценко.

Он добавил, что рассказал о причастности к нападению президента.

"Выложил следователю известные мне факты создания по указанию президента организованной преступной группы в составе генерал-майора Юрия Федорова (начальник личной охраны президента), генерал-лейтенанта Виктора Кононенко (заместитель председателя СБУ) и генерал-майора Александра Довженко (руководитель областного управления СБУ в Одессе), которые организовали, руководили бандитами, а теперь их скрывают от задержания Нацполицией", - написал Гриценко.

Он выразил надежду, что полиция сделает все для предотвращения подобных преступлений.

"Имел также разговор с министром Арсеном Аваковым. Договорились о взаимодействии с целью 1) разоблачения и блокировки "сеток" по скупке голосов и 2) противодействия силовым провокациям во время выборов", - подытожил Гриценко.

Напомним: