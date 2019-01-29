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Гриценко в полиции рассказал о причастности Порошенко к нападению на него

Вторник, 29 января 2019, 12:27
Гриценко в полиции рассказал о причастности Порошенко к нападению на него

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко дал показания в Нацполиции по делу о нападении на него в Одессе.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Только что был на допросе в Главном следственном управлении Нацполиции. Дал показания следователю, который расследует преступление против нашей команды, совершенное 28 ноября в Одессе. Когда СБУ организовала титушок, чтобы не допустить меня в эфир Радио Shark, и грубое избиение наших партийцев", - написал Гриценко.

Он добавил, что рассказал о причастности к нападению президента.

"Выложил следователю известные мне факты создания по указанию президента организованной преступной группы в составе генерал-майора Юрия Федорова (начальник личной охраны президента), генерал-лейтенанта Виктора Кононенко (заместитель председателя СБУ) и генерал-майора Александра Довженко (руководитель областного управления СБУ в Одессе), которые организовали, руководили бандитами, а теперь их скрывают от задержания Нацполицией", - написал Гриценко.

Он выразил надежду, что полиция сделает все для предотвращения подобных преступлений.

"Имел также разговор с министром Арсеном Аваковым. Договорились о взаимодействии с целью 1) разоблачения и блокировки "сеток" по скупке голосов и 2) противодействия силовым провокациям во время выборов", - подытожил Гриценко.

Напомним:

  • 28 ноября 2018 года около 30 человек в масках напали на представителей партии "Гражданская позиция" в Одессе.
  • Гриценко возложил ответственность за нападение на него и его соратников на президента Петра Порошенко.
  • 30 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще по 12 – будут приняты процессуальные решения.
  • В Генпрокуратуре отметили, что "по данным допроса возможных фигурантов драки установлено, что противоправные действия в отношении руководителя политической партии не связаны с его общественной деятельностью, как будущего кандидата в президенты Украины, а касаются возможных коррупционных связей, незаконного отчуждения имущества Министерства обороны и другой деятельности на должности руководителя указанного министерства".
  • В партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что требуют от правоохранительных органов скорейшего расследования хулиганских действий в отношении Гриценко, а его самого обвинили в черном пиаре.
  • В охране Порошенко назвали Гриценко лжецом.
  • 14 января 2019 года неизвестные обстреляли автомобиль двух работников Центрального штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко в Киеве. В "Гражданской позиции" обстрел связали "непосредственно с работой пострадавших в избирательном штабе".

Украинская правда
Темы: ГриценкоПорошенкополициядопрос
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